Росстат заявил, что куриные яйца подорожали на 15 процентов, а Байден исключил помилование сына по делу о неуплате налогов: что произошло, пока вы спали Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Челябинске.
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