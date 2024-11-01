❗️⚡️По уточнённой информации, сутками ранее были проведены бросковые испытания опытного прототипа новейшей северокорейской МБР "Hwason-19", являющейся обновлённой модификацией МБР "Hwason-19".
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❗️⚡️По уточнённой информации, сутками ранее были проведены бросковые испытания опытного прототипа новейшей северокорейской МБР "Hwason-19", являющейся обновлённой модификацией МБР "Hwason-19".