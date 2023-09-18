После запуска проекта «Волга» в плен сдалась уже бригада ВСУ

вага карлито

Правильное решение! Нужно перешагнуть всем этим украинцам через бандеровскую бредь и почувствовать что они могут быть нормальными людьми среди нормальных людей! Жизнь покажет правоту подобных экспериментов но большая часть сдавшихся конечно задумаются и правильно оценят свое место в этой бойне! Будут благодарны судьбе что выпавшим шансом воспользовались верно!"