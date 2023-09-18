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После запуска проекта «Волга» в плен сдалась уже бригада ВСУ

После запуска проекта «Волга» в плен сдалась уже бригада ВСУ

Пленные штурмовики ВСУ. Иллюстрация: «Военкоры Русской весны» С момента запуска проекта Минобороны России «Волга», помогающего украинским военнослужащим выжить, решение сдаться в плен приняли уже более 3,5 тысячи человек.

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Комментарии
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вага карлито
Правильное решение! Нужно перешагнуть всем этим украинцам через бандеровскую бредь и  почувствовать что они могут быть нормальными людьми среди нормальных людей! Жизнь покажет  правоту подобных экспериментов но   большая часть   сдавшихся конечно задумаются и правильно оценят свое место в этой бойне! Будут благодарны  судьбе что выпавшим  шансом воспользовались верно!&quot;
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1 час.
Николай Титов
Есть еще  международная частота  121,5 МгГ, это для людей терпящих бедствие   в воздухе.
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1 час.
Юрий Золотарев
&quot;Любить&quot; можно ЛЮДЕЙ, но не бандер!! Бандеровец д.б. убит и  закопан! Если ты орёшь &quot;херроямславу&quot; - ты априори НЕ человек!
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34 мин.

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