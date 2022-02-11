«Кучно, девочки»: вслед за Жириновским в больницу попал Зюганов. Что люди думают об этом, откуда знают, что всё не просто и зачем так много шутят

Как уже писал «Росбалт», лидер КПРФ Геннадий Зюганов попал в больницу в Москве. Причем, как сообщается, тоже в Центральную клиническую больницу Управления делами Президента РФ (ЦКБ), где уже лежит лидер другой партии — ЛДПР Владимир Жириновский.