Исследователи обнаружили, что первое узнавание себя в зеркале происходит благодаря прикосновениям

Большинство детей начинают узнавать себя в зеркалах примерно в полтора года. Этот вид самопознания является важной вехой в развитии, и теперь ученые из Техасского университета (University of Texas) в Остине обнаружили ключевую движущую силу этого процесса: опыт прикосновения.