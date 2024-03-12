Исследователи обнаружили, что первое узнавание себя в зеркале происходит благодаря прикосновениям

Большинство детей начинают узнавать себя в зеркалах примерно в полтора года. Этот вид самопознания является важной вехой в развитии, и теперь ученые из Техасского университета (University of Texas) в Остине обнаружили ключевую движущую силу этого процесса: опыт прикосновения.
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