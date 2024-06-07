30 очков Дончича не спасли «Даллас» от поражения в первом матче финальной серии плей-офф НБА

«Бостон» начал финал серии НБА с уверенной победы. В ночь на 7 июня в Бостоне (штат Массачусетс, США) завершился первый матч финальной серии плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Даллас Маверикс».
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