30 очков Дончича не спасли «Даллас» от поражения в первом матче финальной серии плей-офф НБА

«Бостон» начал финал серии НБА с уверенной победы. В ночь на 7 июня в Бостоне (штат Массачусетс, США) завершился первый матч финальной серии плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Даллас Маверикс».