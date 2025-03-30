Генменеджер "Вашингтона" Патрик не верил, что Овечкин приблизится к Гретцки

Генеральный менеджер "Вашингтон Кэпиталз" Крис Патрик признался, что не верил в то, что российский нападающий и капитан "столичных" Александр Овечкин в текущем сезоне приблизится вплотную к "вечному" снайперскому рекорду канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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