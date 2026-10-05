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Аргументы и Факты

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Психотерапевт Крашкина сказала, существует ли «дневная норма» безделья

Психотерапевт Крашкина сказала, существует ли «дневная норма» безделья

Универсальной необходимой для отдыха «дневной нормы» безделья не существует. Об этом психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина сообщила «Ленте.

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