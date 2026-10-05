Психотерапевт Крашкина сказала, существует ли «дневная норма» безделья

Универсальной необходимой для отдыха «дневной нормы» безделья не существует. Об этом психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина сообщила «Ленте.
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