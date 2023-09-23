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Фидан обсудил с Блинкеном вступление Швеции в НАТО и события в Карабахе

Фидан обсудил с Блинкеном вступление Швеции в НАТО и события в Карабахе

Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан обсудил с главой Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкеном вступление Стокгольма в Североатлантический альянс и события на территории Нагорного Карабаха.

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