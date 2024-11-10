Курчатовский институт: Запад не может догнать Россию по разработкам гиперзвука

В России удалось реализовать недостижимые для Запада разработки в области гиперзвуковых технологий, заявил РИА Новости президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
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