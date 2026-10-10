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Царьград

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Жители Искитима потребовали ремонта электричек из-за обмороков пассажиров

Жители Искитима потребовали ремонта электричек из-за обмороков пассажиров

Жители Новосибирской области создали петицию с требованием отремонтировать электрички на маршруте Искитим — Новосибирск из-за антисанитарии, неработающих дверей и отсутствия нормальной вентиляции, из-за чего в вагонах случаются обмороки.

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