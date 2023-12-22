Председатель Следственного комитета поручил доложить по информации о ненадлежащих условиях обучения школьников в Омской области

В средствах массовой информации сообщалось, что в одной из школ города Омска длительное время не ремонтируется кровля и не утепляются окна, в связи с чем школьники вынуждены находиться в неблагоприятных для здоровья условиях вследствие сырости и плесени в учебных помещениях.