Управление статистики обвинило бывшего премьер-министра Кира Стармера и ряд правительственных ведомств в использовании вводящих в заблуждение лживых формулировок при описании […] The post Британские статистики уличили Стармера во лжи, назвав её «некорректными заявлениями о военных расходах» appeared first on Медиакратия.