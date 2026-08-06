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Медиакратия

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Британские статистики уличили Стармера во лжи, назвав её «некорректными заявлениями о военных расходах»

Британские статистики уличили Стармера во лжи, назвав её «некорректными заявлениями о военных расходах»

Управление статистики обвинило бывшего премьер-министра Кира Стармера и ряд правительственных ведомств в использовании вводящих в заблуждение лживых формулировок при описании […] The post Британские статистики уличили Стармера во лжи, назвав её «некорректными заявлениями о военных расходах» appeared first on Медиакратия.

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