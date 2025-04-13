- Моя доля в жилье от маткапитала была? 1.5 млн. мне дайте! – заявил взрослый сын

Несколько месяцев я думала о том, где ж я так проштрафилась, что мой старший сынок решил мне жизнь превратить в сериал с плохим сценарием? Зовут меня, допустим, Света, и история у меня — хоть в стендап неси, только смеяться пока не очень хочется.
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