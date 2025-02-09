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«Китайский Новый год в Москве»: изысканные чайные традиции на Тверской площади

«Китайский Новый год в Москве»: изысканные чайные традиции на Тверской площади

Окунуться в богатую культурную атмосферу может каждый житель и гость столицыВ рамках фестиваля «Китайский Новый год в Москве» Тверская площадь преобразилась до неузнаваемости.

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