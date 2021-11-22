Sports.ru ищет новостного редактора в отдел казахстанского спорта

Sports.ru Казахстан ищет новостного редактора в отдел казахстанского спорта! Что нужно делать: Мониторить интернет-ресурсы клубов и спортсменов, а также другие спортивные СМИ; Писать и публиковать новости; Работать над репортажами, обзорами, аналитическими материалами, историями, тестами и интервью.