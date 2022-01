Расписание трансляций Мастерс 2022

9 — 16 января, The Masters 2022 по снукеру (пригласительный),Александра-палас, Лондон, Англия Победитель предыдущего турнира: Янь Бинтао The Masters 2022(фото: WST) Новости The Masters 2022 Турнирная таблица, результаты The Masters 2022 Голосование: Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста Мастерс 2022 по снукеру — расписание прямых трансляций Расписание матчей турнира The Masters 2022 по снукеру 9 января Первый день — 1/8 финала Прямые трансляции начало трансляции 16:00 мск начало трансляции 22:00 мск [свернуть] 10 января Второй день — 1/8 финала Прямые трансляции начало трансляции 16:00 мск начало трансляции 22:00 мск [свернуть] 11 января Третий день — 1/8 финала Прямые трансляции начало трансляции 16:00 мск начало трансляции 22:00 мск [свернуть] 12 января Четвёртый день — 1/8 финала Прямые трансляции начало трансляции 16:00 мск начало трансляции 22:00 мск [свернуть] 13 января Пятый день — 1/4 финала Прямые трансляции начало трансляции 16:00 мск начало трансляции 22:00 мск [свернуть] 14 января Шестой день — 1/4 финала Прямые трансляции начало трансляции 16:00 мск начало трансляции 22:00 мск [свернуть] 15 января Седьмой день — 1/2 финала Прямые трансляции начало трансляции 16:00 мск начало трансляции 22:00 мск [свернуть] 16 января Седьмой день — ФИНАЛ Прямые трансляции начало трансляции 16:00 мск начало трансляции 22:00 мск [свернуть] Поделиться с друзьями:.