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Юрий Корольчук: энергосистема Украины может полностью упасть уже этой зимой

Юрий Корольчук: энергосистема Украины может полностью упасть уже этой зимой

Эксперт Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук считает, что энергосистема Украины при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах этой зимой может не выдержать, что приведет к ее полному падению.

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