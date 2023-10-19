Расходы на поддержку начинающих бизнесменов сократят на 56% в 2024 году

В следующем году на федеральный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», который предусматривает поддержку начинающих предпринимателей, власти планируют направить 1,8 млрд рублей — на 56% меньше, чем заложено в 2023-м (4,1 млрд).