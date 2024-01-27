Молодежь во все времена являлась стратегическим резервом страны, считает политконсультант, член Общественного совета при Минприроды РФ и Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин.
Политконсультант Корякин: Путин верит в российскую молодежь
Комментарии
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Валерий Светлый
За ВВП идут из молодежи только инфантилы и карьеристы. Основную массу сторонников составляют прилипалы и бюрократия силовых структур. Но для народа это как красная тряпка для быка. Если ВВП не изменит идеологической позиции в сторону народовластия, будущее для него грустное.
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20 час.
Романовская Марина
Бред сивой кобылы, какое народовластие? Ты что ли хочешь управлять Россией? Тяму не хватит. Надо быть полным идиотом, чтобы не понимать, что только Путин может управлять Россией правильно и вывести страну на первое место в мире.
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19 час.
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