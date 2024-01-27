Политконсультант Корякин: Путин верит в российскую молодежь

Валерий Светлый

За ВВП идут из молодежи только инфантилы и карьеристы. Основную массу сторонников составляют прилипалы и бюрократия силовых структур. Но для народа это как красная тряпка для быка. Если ВВП не изменит идеологической позиции в сторону народовластия, будущее для него грустное.