Научно доказано, что эта поза улучшает качество секса

Вот что вам нужно знать о технике коитального выравнивания. Читайте ИноСМИ в нашем канале в Telegram Врач-уролог, сексолог Рена Малик рассказала в новом видео на своем YouTube-канале о технике коитального выравнивания (CAT), сексуальной позиции, которая, согласно некоторым исследованиям, увеличивает степень сексуального возбуждения и эмоциональной близости.