Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

158 подписчиков

Научно доказано, что эта поза улучшает качество секса

Научно доказано, что эта поза улучшает качество секса

Вот что вам нужно знать о технике коитального выравнивания. Читайте ИноСМИ в нашем канале в Telegram Врач-уролог, сексолог Рена Малик рассказала в новом видео на своем YouTube-канале о технике коитального выравнивания (CAT), сексуальной позиции, которая, согласно некоторым исследованиям, увеличивает степень сексуального возбуждения и эмоциональной близости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх