Reuters: Россия, Китай, США и ЕС поборются за новую атомную станцию в ОАЭ

Руководство Объединенных Арабских Эмиратов в ближайшее время объявит тендер на строительство новой атомной электростанции, которая удвоит количество ядерных реакторов в небольшом государстве Персидского залива.
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