Релиз Kingdom Hearts 4 состоится в 2025 году, считает инсайдер В то время как Square Enix хр...

Релиз Kingdom Hearts 4 состоится в 2025 году, считает инсайдерВ то время как Square Enix хранит молчание о Kingdom Hearts 4 уже в течение двух лет, известный инсайдер поделился важной информацией относительно окна релиза предстоящей ролевой игры.
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