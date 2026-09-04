«Федеральная» школа в Орловском МО спустя 3 года строительства заморожена

Строительство школы в деревне Жилина Орловского МО окончательно заморожено. И каких-либо позитивных перспектив на ближайшее время явно не предвидится.
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