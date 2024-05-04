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Токкет о Шилове: «Артур может часами жонглировать шайбой в коридоре. Он спокоен в воротах и много работает над своей игрой»

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Ванкувер» обыграл «Нэшвилл» со счетом 1:0 (4-2 в серии) и вышел в следующий этап турнира.

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