Почему в СССР следили, чтобы нацсостав во власти и в органах соответствовал нацсоставу населения в целом

А кстати!!! Можно ли выкатить иск этому самому Тарвердиеву за преследование по национальному признаку?

Alex Nемо

Есть такой бородатый анекдот. Приходит чувак устраиваться на работу в полицию. Прошёл все проверки, приняли, выдали форму, оружие и приписали к участку. Проходит полгода. К начальнику управления приходит бухгалтер и спрашивает мол почему такой-то уже полгода не приходит получать зарплату. Начальник в непонятках, вызывает этого кадра к себе и спрашивает мол - почему зарплату не приходишь получать? Кадр с искренним недоумением спрашивает - Форму выдали, оружие дали да еще и зарплату платите???