Анастасия Миронова Проверку в отношении активистки пермской Верхней Курьи Анны Пьянзиной, которую обвиняют в экстремизме за снеговиков в никабах, санкционировал глава Мотовилихинского отдела полиции Перми полковник Али Магеррамович Тарвердиев телеграм-канал "Новости из мира вечной борьбы" До Мотовилихинского отдела Али Тарвердиев возглавлял Чернушинский отдел, когда ушел, в Чернушинский назначили Марата Хайбуллова.
Почему в СССР следили, чтобы нацсостав во власти и в органах соответствовал нацсоставу населения в целом
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Одиссей
А кстати!!! Можно ли выкатить иск этому самому Тарвердиеву за преследование по национальному признаку?
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2 час.
Alex Nемо
Есть такой бородатый анекдот. Приходит чувак устраиваться на работу в полицию. Прошёл все проверки, приняли, выдали форму, оружие и приписали к участку. Проходит полгода. К начальнику управления приходит бухгалтер и спрашивает мол почему такой-то уже полгода не приходит получать зарплату. Начальник в непонятках, вызывает этого кадра к себе и спрашивает мол - почему зарплату не приходишь получать? Кадр с искренним недоумением спрашивает - Форму выдали, оружие дали да еще и зарплату платите???
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1 час.
sorsw
Очнулись! Уже давно всё! А ценз оседлости - не менее 20 лет, а лучше - 30 лет!
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1 час.
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