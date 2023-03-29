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Подполковник ВС США Дэвис предрек Западу катастрофу после решения Путина по ядерному оружию

Подполковник ВС США Дэвис предрек Западу катастрофу после решения Путина по ядерному оружию

Аналитик издания 19FortyFive, подполковник Вооруженных сил Соединенных Штатов Дэниел Дэвис отреагировал на решение официальной Москвы во главе с президентом России Владимиром Путиным разместить тактическое ядерное оружие в соседней Белоруссии.

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