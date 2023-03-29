Подполковник ВС США Дэвис предрек Западу катастрофу после решения Путина по ядерному оружию

Аналитик издания 19FortyFive, подполковник Вооруженных сил Соединенных Штатов Дэниел Дэвис отреагировал на решение официальной Москвы во главе с президентом России Владимиром Путиным разместить тактическое ядерное оружие в соседней Белоруссии.