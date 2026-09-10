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Ашыгыч ярдәм машинасы ничә минутта килеп җитәргә тиеш?

«Ашыгыч ярдәм» бригадасы экстрен чакыруга 20 минут эчендә килеп җитәргә тиеш. Әмма бу норматив төбәккә карап үзгәртелергә мөмкин.

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