Сенатор Пушков назвал реакцию Польши на решение Суда ЕС о выплате штрафа наигранной

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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