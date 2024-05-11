Из поздравления (https://vk.com/wall-128651204_5219) Председателя СК России с Днем Донецкой Народной Республики 11 мая 2014 года стало важной вехой в истории Донецкой Народной Республики - в ходе референдума жители региона отдали свои голоса за независимость.