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Новый Нижегородский

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Из поздравления (https://vk.com/wall-128651204_5219)...

Из поздравления (https://vk.com/wall-128651204_5219)...

Из поздравления (https://vk.com/wall-128651204_5219) Председателя СК России с Днем Донецкой Народной Республики 11 мая 2014 года стало важной вехой в истории Донецкой Народной Республики - в ходе референдума жители региона отдали свои голоса за независимость.

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