Совет Федерации направит в Правительство обращение с просьбой установить трехлетнюю рассрочку при внесении платежей за пользование рыболовным участком.
Совет Федерации попросит кабмин поддержать рыболовов
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СК
Степан Капуста
Не пора ли определиться с понятиями "рыболов" и "рыбак". Кто на речке сидит с удочкой? Рыболов. Кто на сейнере таскает трал или вытаскивает невод? Рыбак. Кому это не понятно? Автору статьи, как ни странно.
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