Совет Федерации попросит кабмин поддержать рыболовов

СК

Степан Капуста

Не пора ли определиться с понятиями "рыболов" и "рыбак". Кто на речке сидит с удочкой? Рыболов. Кто на сейнере таскает трал или вытаскивает невод? Рыбак. Кому это не понятно? Автору статьи, как ни странно.