smi.today

3 887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кламбер Спаниэль
    Ес рабы пригодятсяВ Киеве обозвали ...
  • Кламбер Спаниэль
    Они не понимают что нормальные люди в мире работают живут любят, но никак не вооружаются , не заводят ядерное оружие ...В Киеве обозвали ...
  • Кламбер Спаниэль
    Маск не тот человек чтобы что-то делать просто так, ему что-то нужно, наверное мир в целом, чтоб его личная империя ...Медведев пошутил,...

Полянский: РФ сожалеет, что Гутерреш повлиял на позицию стран по референдумам

Полянский: РФ сожалеет, что Гутерреш повлиял на позицию стран по референдумам

Российская Федерация сожалеет, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш решил повлиять на позицию государств ООН в преддверии обсуждения в ГА состоявшихся в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях референдумов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх