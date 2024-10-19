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Тренер академии Плющенко подтвердил отцовство второго ребенка Липницкой

Тренер академии Плющенко подтвердил отцовство второго ребенка Липницкой

Тренер и хорегораф академии «Ангелы Плющенко» Дмитрий Михайлов в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) подтвердил отцовство второго ребенка олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Липницкой.

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