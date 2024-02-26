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Адмирал ВМС США в отставке: Самая страшная новая угроза от России - под водой, а не из космоса

Адмирал ВМС США в отставке: Самая страшная новая угроза от России - под водой, а не из космоса

По словам адмирала ВМС США в отставке, в свое время занимавшего должность главнокомандующего объединенными силами НАТО Джеймса Ставридиса, Россия в состоянии устроить для Запада настоящий технологический апокалипсис.

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