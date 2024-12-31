Ракетный удар по Киеву, волна мощных взрывов в Сумской, Полтавской и Днепропетровской области, удары по Украине на сегодня, 31 декабря Юлия СоколоваУтром 31 декабря в Киеве заревела воздушная тревога, через две минуты сирены включились и в городах Киевской области.
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