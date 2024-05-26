Сенатор Пушков назвал президента Зурабишвили главным иноагентом Грузии

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал президента Саломе Зурабишвили "главным иноагентом" Грузии, который стремится подчинить страну "внешним силам".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии