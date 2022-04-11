«Не Киркоров»: Алла Михеева рассказала о домогательствах известного артиста

Телеведущая пережила шокирующий опыт. Алла Михеева Кадр из видео33-летняя Алла Михеева славится умением справляться с самыми непредвиденными ситуациями, в которых она оказывалась, снимая свои «Острые репортажи» для вечернего шоу Первого канала.