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«Не Киркоров»: Алла Михеева рассказала о домогательствах известного артиста

«Не Киркоров»: Алла Михеева рассказала о домогательствах известного артиста

Телеведущая пережила шокирующий опыт. Алла Михеева Кадр из видео33-летняя Алла Михеева славится умением справляться с самыми непредвиденными ситуациями, в которых она оказывалась, снимая свои «Острые репортажи» для вечернего шоу Первого канала.

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