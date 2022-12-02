Daily Storm

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Рогов заявил, что российские военные ударили по расположению ВСУ в Запорожье

Рогов заявил, что российские военные ударили по расположению ВСУ в Запорожье

Чиновник уточнил, что было уничтожено здание, где находились силы противникаЧлен главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что российские военные нанесли удар по расположению ВСУ в южном пригороде Запорожья.

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