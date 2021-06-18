В США поставили памятник преступнику (ФОТО)

Русская веснаПолитикаВ США поставили памятник преступнику (ФОТО) В американском городе Ньюарк, который является крупнейшим городом штата Нью-Джерси, открыли памятник Джорджу Флойду.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГМГеоргий МихалевИдиоты.Сергей СергеевДа дебилы, бл...Lira TantabaevaКаким местом он преступник? За поддельную банкноту не убивают. Каждый представьте себя на его месте, без следствия, без адвоката и обвинения тебя убивают, только потому, что полицейский по своему стереотипному мышлению и вседозволенности считает, что он прав и ему все можно. Памятник поставили не преступнику, а жертве произвола. Флойд не первый. Но, с его случая в стране начала меняться ситуация, и этот памятник об этом.Комментировать
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