ФСБ задержала шесть россиян за поджоги по заданию украинских спецслужб

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали шесть человек из трех российских регионов, совершивших по заданиям Киева поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций, установленных для празднования 80-летия Великой Победы.
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