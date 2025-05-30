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Парламентская газета

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ФСБ задержала шесть россиян за поджоги по заданию украинских спецслужб

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали шесть человек из трех российских регионов, совершивших по заданиям Киева поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций, установленных для празднования 80-летия Великой Победы.

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