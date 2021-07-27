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«Марсель» намерен подписать Джованни Симеоне. Им интересовался «Зенит»

Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне, по всей видимости, не перейдет в «Зенит», несмотря на информацию об интересе к нему петербургского клуба.

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