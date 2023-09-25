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Форвард «Ак Барса» Галиев о 4:2 с «Салаватом»: «Дерби удалось. Могли и на ноль сыграть»

– Прокомментируйте, как получилось забросить шайбу. – На самом деле пытался прострелить, получилось так, что застал вратаря врасплох.

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