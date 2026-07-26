В Усть-Лабинске в ДТП погиб общественный деятель Сергей Боровик

В Усть-Лабинском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб Сергей Боровик, который возглавлял местное отделение «Российского союза ветеранов войны в Афганистане» и руководил военно-патриотическим клубом «Смена».
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