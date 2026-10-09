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RT Russia

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Врач Ткачёв: шахматы и преферанс могут быть полезны в пожилом возрасте

Врач Ткачёв: шахматы и преферанс могут быть полезны в пожилом возрасте

Шахматы, преферанс и другие игры, в которых нужно думать, могут быть полезной интеллектуальной нагрузкой и в зрелом, и в пожилом возрасте, рассказал в беседе с RT врач-невролог Александр Ткачёв.

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