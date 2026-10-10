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Царьград

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В Армении 80 тендеров на $8,8 млн выиграли несуществующие компании

В Армении 80 тендеров на $8,8 млн выиграли несуществующие компании

По итогам проверки 9538 тендеров за девять месяцев 2026 года ГКС Армении выявила 80 процедур на 3,2 млрд драмов, в которых побеждали несуществующие организации, срывавшие закупки и наносившие ущерб заказчикам.

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