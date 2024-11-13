В Омске начали заливать самый большой каток - на территории СК «Красная звезда». В центре площадки установят большую ель.
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В Омске начали заливать самый большой каток - на территории СК «Красная звезда». В центре площадки установят большую ель.