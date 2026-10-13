Овечкин заработал пожизненный доступ в американский ночной клуб за 930 шайб

ИЗВЕСТИЯ/Федор Успенский Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил в подарок пожизненный билет в знаменитый вашингтонский ночной клуб и концертный зал 9:30 Club.
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