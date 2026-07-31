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Гелашвили об алкоголе: «Если выпиваю – нужно 2-3 дня на восстановление. Встречал людей, которые могли выпивать и творить чудеса на площадке – смотрел и глазам не верил»

Бывший вратарь клубов Fonbet КХЛ Георгий Гелашвили поделился мнением об алкоголе. – Вы хороший тамада? – Нет.

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