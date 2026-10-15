Пентагон тянет с расследованием удара по школе в Минабе до выборов в Конгресс Высокопоставленные чиновники Пентагона намерены отложить публикацию внутреннего доклада об ударе по школе на юге Ирана как минимум до завершения промежуточных выборов в США.
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