Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почти 100 мигрантов погибли при попытке попасть в Испанию. «Путь закончился, не успев начаться»

Почти 100 мигрантов погибли при попытке попасть в Испанию. «Путь закончился, не успев начаться»

Число погибших при попытке попасть в испанскую Сеуту в Африке выросло до 90Мигранты перебираются из Марокко в испанский анклав Сеута, 30 июля 2026 годаAntonio Sempere/AP В автономном испанском городе Сеута продолжается миграционный кризис.

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