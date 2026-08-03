Почти 100 мигрантов погибли при попытке попасть в Испанию. «Путь закончился, не успев начаться»

Число погибших при попытке попасть в испанскую Сеуту в Африке выросло до 90Мигранты перебираются из Марокко в испанский анклав Сеута, 30 июля 2026 годаAntonio Sempere/AP В автономном испанском городе Сеута продолжается миграционный кризис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии